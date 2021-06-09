Депутат ГД Власов рассказал о работе с задержанным видеоблогером Хованским

В связи с начавшимся уголовным преследованием видеоблогера Юрия Хованского дистанцироваться от него поспешил самый молодой депутат Госдумы, член ЛДПР Василий Власов. Раньше их связывали рабочие отношения, но, по словам законотворца, Хованский уже полгода не работает его помощником. На прекращении сотрудничества с ним настоял высший совет партии.

"Во время его стримов простые люди рассказывали о своих проблемах. Он эти сообщения собирал и передавал юристам ЛДПР, которые старались помочь", - описал Власов деятельность бывшего коллеги в интервью ТАСС.

Человеческие претензии накопились к Хованскому у депутата давно.

"Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним", - объяснил политик.

Примечательно, что летом прошлого года Власов взял в помощники еще одного блогера - Илью Мэдисона.

Хованского задержали утром 9 июня на петербургской квартире в рамках дела об оправдании терроризма. Силовикам не понравилось содержание песен авторства Хованского. Вскоре СК распространил видео, на котором популярный блогер раскаивается в содеянном. Максимальная санкция по статье об оправдании терроризма - семь лет лишения свободы.