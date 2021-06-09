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13:57

Союз журналистов России вышел из Европейской федерации журналистов

фото ЗакС политика Союз журналистов России вышел из Европейской федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) решил выйти из Европейской федерации журналистов (ЕФЖ), говорится в письме председателя СЖР Владимира Соловьева президенту ЕФЖ Могенсу Блихер-Бьеррегарду, выдержки из которого приводит "Коммерсант".

Соловьев уточнил, что СЖР был вынужден пойти на такой шаг ввиду "оптимизация расходов" организации, так как пандемия COVID-19 лишила союз возможности платить членские взносы в ЕФЖ.

В то же время, как отметил глава международного отдела СЖР Тимур Шафир, объединение по-прежнему состоит в ещё одной, "не менее влиятельной организации", - Международной федерации журналистов (МФЖ).

Примечательно, но опрошенные "Ъ" эксперты сошлись во мнении, что решение выйти из ЕФЖ носит политический характер.

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