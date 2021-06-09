Вице-губернатор Эргашев: 19% петербуржцев уверенно готовы привиться от COVID-19

Отвечающий за здравоохранение вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире на странице правительства города в социальной сети "ВКонтакте" озвучил результаты опроса петербуржцев об их желании вакцинироваться от коронавируса. По его словам, 19% жителей города заявили, что точно вакцинируются, еще 25% - "скорее всего". Точно не хотят прививаться 21% петербуржцев, рассказал Эргашев.

Он добавил, что меньше всего вакцинироваться спешит молодежь. Хотя молодых людей вирус тоже поражает, отметил вице-губернатор.

Он рассказал, что сейчас в Петербурге работает 134 прививочных пункта. Также есть 23 выездные бригады и 15 мобильных пунктов, сообщил Эргашев. По его словам, есть возможность привиться и в ночное время:

- Мы идем таким путем, чтобы каждый гражданин мог получить ту помощь, которая ему необходима. Есть круглосуточный режим работы пунктов вакцинации. Это площадка поликлинического отделения №10 городской поликлиники №17.

По данным правительства Петербурга на 8 июня, в гроде увеличили число коек для больных коронавирусом. В павильоне "Ленэкспо" развернуто 705 коек, еще 295 коек планируют подготовить к концу недели, заявили в правительстве. Там же сообщили, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито более 727 тысяч человек, из них более 604 тысяч человек полностью завершили цикл вакцинации.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.