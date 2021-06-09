Смольный пообещал до конца года очистить русла Карповки и Смоленки

В петербургском комитете по природопользованию отчитались о ходе работ по очистке русел рек Карповки и Смоленки, оповестили в пресс-службе Смольного.

Так, до конца текущего года специалисты пообещали очистить участок Карповки длиной более 2 км: стоимость работ оценена в 207 млн рублей.

Русло Смоленки чистят в рамках нацпроекта "Экология", стоимость проекта превышает 270 млн рублей.

Работы по обеим рекам обусловлены географическим положением Петербурга и гидрологическими особенностями водотоков, уточнили в комитете. Извлечение донных отложений улучшает экологическое состояние водного объекта и оказывает оздоровительное влияние на экосистему.