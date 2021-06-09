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Муниципал

15:36

МО "Введенский" купит "Ниву" в комплектации "Люкс"

фото ЗакС политика МО "Введенский" купит "Ниву" в комплектации "Люкс"

На портале госзакупок 9 июня местная администрация МО "Введенский" разместила извещение о проведении электронного аукциона на поставку автомобиля Lada Niva Travel в комплектации "Люкс" или другой, аналогичной модели. МО "Введенский" готов выделить на автомобиль 976 тысяч рублей. Получить транспортное средство планируют до конца августа 2021 года. 

Из конкурсной документации следует, что МО "Введенский" ищет новый полноприводный автомобиль серебристо-темного серого цвета с механической коробкой передач, выпущенный не ранее 2021 года. 

Это вторая за год попытка МО "Введенский" приобрести этот автомобиль. Предыдущий  аукцион в мае был отменен. 

Константин Леньков

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