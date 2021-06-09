Суд признал ФБК* экстремисткой организацией

Московский городской суд удовлетворил иск прокурора Москвы Дениса Попова по признанию Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и Штабов оппозицонера Алексея Навального* экстремистскими организациями, сообщает Telegram-канал адвокатов из "Команды 29". Юристы рассказали, что ФБК*, ФЗПГ* и Штабам* запретили распространять любую информацию, организовывать акции, сорвершать финасовые операции и участвовать в выборах.

"До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации"", - написали адвокаты.

Они отметили, что у организаций есть 10 суток на обжалование приговора. Этой возможностью они воспользуются, заявили в "Команде 29".

На сайте Московского городского суда указано также, что "суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации. Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций".

* Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозицонера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

* Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов