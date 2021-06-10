Названо место встречи Путина и Байдена

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится на территории виллы "Ла Гранж" в Женеве: сама двусторонняя дискуссия должна пройти 16 июня, информирует ТАСС. Место для "рандеву" согласовал МИД Швейцарии.

Ранее в Кремле известили, что Путин и Байден должны обсудить перспективы развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности.

Кроме того, президенты поговорят о взаимодействии в вопросах борьбы с пандемией коронавируса и урегулировании региональных конфликтов.

О том, что главы двух держав должны встретиться, стало известно ещё в мае.