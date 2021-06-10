Главу одного из отделов Минобрнауки арестовали по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по делу о получении взятки, передает ТАСС.

Шерстобитов останется в СИЗО до 7 августа. Ему предъявлено обвинение в нарушении ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

Агентство со ссылкой на источник пишет, что Шерстобитова задержали в центре Москвы с поличным 8 июня. По словам источника, ему передавали взятку в 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.