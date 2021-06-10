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11:30

В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с марта

фото ЗакС политика В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с марта

В России за последние сутки выявили 11 699 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это - самый большой суточный прирост с начала марта 2021 года.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 167 949 случаев заболевания по всей России. По официальным данным, от коронавируса на 10 июня умерли 125 278 россиян, 383 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге заболели еще 859 человек. По данным штаба, сейчас в городе коронавирусной инфекцией болеют 16 405 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 448 138 случаев заболевания. Еще 43 смерти признаны связанными с коронавирусом, всего от инфекции, по официальным данным, умерли 14 760 петербуржцев. 

В Москве, где заболевших больше всего, положительный тест на коронавирус получили еще 5 245 человек: это рекордное для столицы значение с середины января. По данным штаба, в Москве насчитывается 108 834 активных случаев болезни. В Подмосковье заболел еще 801 человек (42 691 проходит лечение).

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