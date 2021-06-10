В суд поступило дело о пропаганде наркотиков на YouTube-канале Дудя

Зюзинский райсуд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в интервью, опубликованном на YouTube-канале блогера Юрия Дудя, передаёт ТАСС.

По словам Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, проведённые психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты наличия противоправных действий в двух интервью.

Добавим, чиновники по-прежнему не конкретизируют, какие именно интервью Дудя вызвали у них нарекания.

Добавим, что один из наиболее резонансных фильмов блогера "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят", вышедший в свет год назад, как раз затрагивал тему употребления наркотиков.