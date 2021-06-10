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14:20

Сын бывшего губернатора Иркутской области подал в суд на Милонова

фото ЗакС политика Сын бывшего губернатора Иркутской области подал в суд на Милонова

В Московский районный суд Петербурга поступил иск сына бывшего губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко Андрея к депутату Госдумы Виталию Милонову о защите чести и достоинства. Третьей стороной по делу заявлен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. 

По словам адвоката Сергея Левченко Дмитрия Аграновского, Милонов в одной из программ якобы сказал, что дело Андрея Левченко может быть связано с "каким-то лесом".

- Он, наверное, перепутал с делом [бывшего] министра Иркутской области Шеверды. А у Левченко совсем другие обвинения, ничего общего с этим не имеющие, - рассказал ЗАКС.Ру о сути претензий адвокат Сергея Левченко Дмитрий Аграновский.

Левченко-младший находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в мошенничестве с бюджетными деньгами. В КПРФ уголовное дело связывают с политическим давлением. 

Согласно карточке на сайте Московского районного суда, материалы дела передали судье 8 июня, а на следующее день было принято решение оставить иск без движения.


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