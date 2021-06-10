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14:58

В Благовещенске избили журналиста "Радио Свобода"*: он готовил расследование о местном депутате

фото ЗакС политика В Благовещенске избили журналиста "Радио Свобода"*: он готовил расследование о местном депутате

Трое неизвестных напали и избили работающего на издание "Радио Свобода"* журналиста Андрея Афанасьева. Об инциденте он поведал у себя в Instagram.

"Меня возле моего дома, почти возле подъезда, избили неизвестные. Били то ли дубинками, то ли арматурой. Я не вижу вот этим [правым] глазом вообще ничего. Голова кружится, почки болят", - сообщил о состоянии здоровья Афанасьев.

По его словам, врачи травмпункта также диагностировали у него перелом носа.

Журналист предположил, что претензии к нему может иметь местный депутат Андрей Домашенков - он как раз готовил расследование про народного избранника. Афанасьев вспомнил также, что избивавшие его люди говорили фразы вроде "поменьше пиши репортажи про достойных людей", "то ли "отпишись Домику"", то ли "напиши Домику"". "Домиком" в неформальных кругах  якобы именуют депутата.

* "Радио Свобода" включена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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