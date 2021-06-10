Соратники Навального заявили о пропаже из его медкарты в Омске документов, подтверждающих отравление

Сторонники Алексея Навального на его сайте опубликовали расследование, в котором утверждается, что некто убрал из медицинской карты политика, находившейся в больнице в Омске, документ с биохимичеким анализом крови из НИИ Склифософского.

Директор ФБК* Иван Жданов и юрист Вячеслав Гимади осенью 2020 года попали в архив омской Больницы скорой помощи №1 и сфотографировали медкарту Навального. Через месяц им предоставили карту официально, и, по словам расследователей, из нее пропали "ключевые документы".

В числе несовпадений обнаружилась пропажа документа с биохимическим анализом крови Навального. Согласно ему, у политика был пониженный уровень холинэстеразы в крови, что говорит об отравлении фосфоророрганическим веществом. Этот анализ датирован 25 августа 2020 года: примерно тогда же власти Германии заявили, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального.

В августе 2020 года Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в местную больницу в состоянии комы. Затем, спустя двое суток, врачи после заявлений о нетранспортабельности Навального дали разрешение на его транспортировку в берлинскую клинику Charite. Спустя три недели Навальный вышел из комы.



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