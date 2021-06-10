Российские туроператоры просят Голикову открыть Египет и Турцию

Представители Ассоциации туроператоров России направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой открыть такие туристические направления, как Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис.

В документе указывается, что ввиду закрытия Турции отрасль сильно пострадала и на данный момент имеет задолженность перед клиентами в размере 44 млрд рублей.

"Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии", - констатируют туроператоры.

В АТОР подсчитали, что массовый туристический спрос есть только на 11 направлений из 21 страны, куда разрешён выезд, а на юге России уже практически не осталось мест.

Напомним, с сегодняшнего дня, 10 июня, РФ июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Хорватией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием и Марокко.