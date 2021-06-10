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10 июня, 17:44

Журналистов не пустили на заседание по мере пресечения для блогера Хованского

фото ЗакС политика Журналистов не пустили на заседание по мере пресечения для блогера Хованского

Блогера Юрия Хованского, подозреваемого в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), 10 июня доставили в Дзержинский районный суд на заседание по избранию меры пресечения. 

Задание было запланировано на 15:00, но блогера доставили в суд лишь после пяти. На заседание не стали пускать слушателей. Представителям СМИ дали три минуты на съемку, после чего судебные приставы попросили всех покинуть зал суда, сославшись на коронавирусные ограничения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Хованского задержали утром 9 июня. На него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК из-за ролика, на котором блогер исполняет песню о теракте на мюзикле "Норд-Ост". Следственный комитет опубликовал видео, где Хованский перед камерой говорит, что признает свою вину. Статья предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. 

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Константин Леньков

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