У СКР по Коми появится новое здание за 269 млн рублей

Следователей из управления СКР по республике Коми переселят в новое здание, которое в ближайшие годы будет возведено в Сыктывкаре: на портале госзакупок появился тендер на проведение проектно-изыскательных работ. Начальная цена лота - 4,4 млн рублей. Победителя определят 18 июня.

Общий объём финансирования строительства, которое будет проходить с 2023 по 2025 год, составляет 269 млн рублей. Деньги на эти цели выделены из федеральной казны.

Новое здание республиканского Следственного комитета разместится на Сысольском шоссе в Сыктывкаре, пишет БНК. Под здание площадью 2,1 тысячи кв. метров отведён участок, превышающий 9 тысяч кв. метров. При этом объект рассчитан лишь на 52 рабочих места. Высотность дома не должна превышать 4-х этажей.