Смольный на месяц ограничил численность культурных мероприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 10 июня, утвердил новые "коронавирусные" ограничения. Документ опубликован на сайте городского правительства.

С 12 июня по 12 июля запрещается допускать более 3 тысяч зрителей на культурные и зрелищные мероприятия в помещениях.

Организаторы мероприятий на открытом воздухе численностью более 75 человек должны будут соблюдать специальный регламент комитета по культуре. Регламент должен быть утвержден до 11 июня.

Напомним, ранее в Смольном признали рост числа зараженных COVID-19, объяснив это цикличностью пандемии и расслабленностью петербуржцев.

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