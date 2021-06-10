Андрей Цариковский покинул пост замглавы ФАС

Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы, пишет "Коммерсантъ".

Этот пост Цариковский занимал с 2004 года. В ФАС он в разное время курировал вопросы регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, борьбы с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети.

Место Цариковского как замглавы заняла Нелли Галимханова. Она работает в ФАС с 2009 года, с 2015-го возглавляет управление контроля промышленности. Статс-секретарем назначен Сергей Пузыревский, который занимался вопросами внесения проектов заключений, официальных отзывов, поправок к законопроектам, организовывал законопроектную работу в должности заместителя руководителя службы.

Это не первая кадровая перестановка в ФАС за последнее время. Ранее место главы управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева занял экс-прокурор Западного административного округа Москвы Григорий Радионов.

Андрей Цариковский в 1990-х - 2000-х годах работал в Петербурге. В 1995 году был помощником депутата ЗакСа, спустя год стал начальником аппарата первого вице-губернатора.