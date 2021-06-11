Подведомственное МВД учреждение подало в суд на генерала из-за форменной куртки

Подведомственное МВД ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения" подало в Тушинский суд Москвы иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства Александру Краковскому, пишет РБК.

Поводом для иска стало то, что Краковский не вернул генеральскую куртку, которая еще "не доношена по сроку". Учреждение требует от генерал-майора возместить "задолженность за вещевое имущество личного пользования": 84 тысяч рублей.

"Сроки носки не вышли, он должен был ее вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?" — отметил адвокат Николай Ушаков, представляющий интересы Краковского.

Краковский до 10 июня был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Его, бывшего замглавы СД МВД Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам Александра Брянцева обвиняют в том, что они пытались развалить дело в отношении бизнесмена Альберта Худояна. Последнего обвиняют в хищении недвижимости в центре Москвы. 10 июня фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями отпустили из СИЗО, не избрав им иную меру пресечения.

В ГЦАХиТО МВД отвечать на вопросы об иске отказались со словами: "К РБК эти вещи отношения не имеют". Издание направило запрос в МВД.