18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:26

Подведомственное МВД учреждение подало в суд на генерала из-за форменной куртки

фото ЗакС политика Подведомственное МВД учреждение подало в суд на генерала из-за форменной куртки

Подведомственное МВД ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения" подало в Тушинский суд Москвы иск к бывшему замглавы Следственного департамента министерства Александру Краковскому, пишет РБК.

Поводом для иска стало то, что Краковский не вернул генеральскую куртку, которая еще "не доношена по сроку". Учреждение требует от генерал-майора возместить "задолженность за вещевое имущество личного пользования": 84 тысяч рублей.

"Сроки носки не вышли, он должен был ее вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?" — отметил адвокат Николай Ушаков, представляющий интересы Краковского. 

Краковский до 10 июня был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями. Его, бывшего замглавы СД МВД Александра Бирюкова и следователя по особо важным делам Александра Брянцева обвиняют в том, что они пытались развалить дело в отношении бизнесмена Альберта Худояна. Последнего обвиняют в хищении недвижимости в центре Москвы. 10 июня фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями отпустили из СИЗО, не избрав им иную меру пресечения.

В ГЦАХиТО МВД отвечать на вопросы об иске отказались со словами: "К РБК эти вещи отношения не имеют". Издание направило запрос в МВД.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

16:23 "Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание

15:51 Власти Петербурга разрешили отдыхать на газонах в центре города

15:26 На акциониста Крисевича завели дело о хулиганстве после стрельбы на Красной площади

13:09 Путин подписал закон по праве крымчан с гражданством Украины быть госслужащими

12:54 Пиджак Лимонова ушел с аукциона за 1,7 млн рублей

12:12 Акциониста Крисевича задержали после попытки "выстрелить" себе в голову на Красной площади

11:50 Мосты в Петербурге не будут разводить в праздничные дни по случаю Дня России

11:21 В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с февраля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 В Мурманске зафиксировали рекордную с 1936 года жару

17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

17:33 На большинство матчей Евро-2020 в Петербурге раскупили билеты

17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

16:58 Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

16:52 Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

16:47 Футбольная сборная Смольного заняла пятое из шести мест на "Кубке Госдумы"

16:35 "Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

16:23 "Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание

15:51 Власти Петербурга разрешили отдыхать на газонах в центре города

15:26 На акциониста Крисевича завели дело о хулиганстве после стрельбы на Красной площади

14:58 Белковский о новых арестах: Власть показывает всем, что нужно фильтровать базар

14:26 В Тосненском районе благоустраивают парк имени Александра Невского

14:08 ЗакС Петербурга заказывает мини-раскраски "Удивительные животные"

13:56 Иван Жданов сообщил об объявлении себя в розыск

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru