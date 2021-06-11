18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

11:21

В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с февраля

фото ЗакС политика В России выявили более 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки впервые с февраля

В России за последние сутки выявлено 12 505 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это максимальное суточное значение с 22 февраля.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 180 454 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 125 674 россияна, за последние сутки в статистику внесли 396 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 863 человека. По данным штаба, сейчас коронавирусной инфекцией в городе болеют 16 139 человек, всего с марта 2020 года зафиксировано 449 001 случай заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 45 человек, всего на 11 июня известно о 14 805 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 5 853 человек (111 566 болеют сейчас). В Подмосковье – 837 (42 717 активных случаев). 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 В Мурманске зафиксировали рекордную с 1936 года жару

17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

17:33 На большинство матчей Евро-2020 в Петербурге раскупили билеты

17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

16:58 Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

16:52 Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

16:47 Футбольная сборная Смольного заняла пятое из шести мест на "Кубке Госдумы"

16:35 "Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

16:23 "Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание

15:51 Власти Петербурга разрешили отдыхать на газонах в центре города

15:26 На акциониста Крисевича завели дело о хулиганстве после стрельбы на Красной площади

14:58 Белковский о новых арестах: Власть показывает всем, что нужно фильтровать базар

14:26 В Тосненском районе благоустраивают парк имени Александра Невского

14:08 ЗакС Петербурга заказывает мини-раскраски "Удивительные животные"

13:56 Иван Жданов сообщил об объявлении себя в розыск

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru