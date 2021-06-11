По Петербургу начали ходить "спортивные" трамваи и троллейбусы

Сто петербургских трамваев и троллейбусов раскрасили в цвета и символы приближающегося футбольного турнира Евро-2020, о чем сигнализировала пресс-служба Смольного. Распределили их по всем районам города и по всем десяти действующим трамвайным и троллейбусным паркам. К 65 трамваям и 35 троллейбусам применили 12 различных видов макетов, что связано с конструкцией того или иного транспортного средства. По окончании соревнований "спортивные" вагоны приобретут повседневный вид.

В комитете по транспорту напоминают о том, что в дни проведения матчей некоторые маршруты трамваев и троллейбусов переведут на особый режим работы: например, на Юго-Западе, где многие живут далеко от станций метро, два наземных маршрута будут обслуживать граждан всю ночь.

Первый из семи матчей, которые примет Петербург, состоится 12 июня: с российской футбольной командой будет состязаться сборная Бельгии.

фото: пресс-служба Смольного