В Тосненском районе благоустраивают парк имени Александра Невского

По случаю широко отмечающегося в России 800-летия со дня рождения великого князя и святого Александра Невского неподалеку от Саблинских пещер под Петербургом ведутся строительные работы в парке его имени, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Парк как таковой на местности еще не создан, идет первый этап работ: озеленение, мощение дорожек, прокладываемых в виде креста, организация системы освещения.

В будущем чиновники рассчитывают проводить здесь различные массовые мероприятия, включая культурные и просветительские.

В настоящее время на территории имеется поклонный крест и знак в честь 770-летия со дня Невской битвы со шведами. Памятник Александру Невскому должен будет появиться к сентябрю.