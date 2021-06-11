В Мурманске зафиксировали рекордную с 1936 года жару

Впервые за последние 85 лет воздух в Мурманске разогрелся до 27 градусов тепла, что случилось 11 июня.

"11 июня в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, который составлял плюс 26,3 градуса и наблюдался в 1936 году. В 15 часов 11 июня воздух прогрелся до +27 градусов", - рассказала ТАСС глава Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Отметим, что теплая погода без осадков наблюдается в течение двух последних недель на территории всего Северо-Запада в целом. Правда, как пишет в Facebook главный специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус, в Петербурге антициклон начал несколько "сдавать свои позиции".

"Облаков в небе станет больше, однако пока по-прежнему преимущественно без дождей и по-летнему тепло", - предрекает эксперт.