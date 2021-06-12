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11:23

Представители ЛДПР провели рейд по ночной Думской улице

фото ЗакС политика Представители ЛДПР провели рейд по ночной Думской улице

Глава антикоррупционного комитета при петербургском отделении ЛДПР Анна Замараева поучаствовала в ночной инспекции магазинов и баров на Думской улице, выявив ряд нарушений законодательства. Так, в одном из заведений после полуночи без лицензии реализовывали алкогольные напитки, включая так называемый "веселящий газ", продажа которого полностью запрещена с начала года. Установить это обстоятельство помогла контрольная закупка, после чего разбираться в ситуации приехали правоохранители, изъявшие продукцию. Претензии к заведению имеются у активистов давно.

"Днём вывеска названия бара снимаемся, вечером - снова вывешивается. Помещение несколько раз опечатывалось сотрудниками ОМОН, но затем снова открывалось. Мы больше этого не допустим, чтобы в самом сердце Петербурга, на туристической улице и в здании бывшей городской думы города творился беспредел, когда криминальный бизнес уходит от уплаты налогов, штрафов,  лицензий и т. д. и вообще может делать все, что угодно", - рассказали в антикоррупционном комитете.

Замараева и ее команда напоминают, что рядом находится музыкальная школа, работающая в том числе и по вечерам, тогда как бар стал излюбленным местом для разного рода асоциальных элементов, нарушающих покой граждан.

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