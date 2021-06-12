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12:11

В РФ коронавирус подтвердился еще у 13,5 тысяч граждан, в Петербурге - 867 новых случаев

фото ЗакС политика В РФ коронавирус подтвердился еще у 13,5 тысяч граждан, в Петербурге - 867 новых случаев

В РФ растет заболеваемость COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировали 13 510 случаев заражения инфекцией, что на тысячу больше, чем сутки назад. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 399, а сумело поправиться 9986 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6701 новый больной, в Петербурге – 867, в Подмосковье – 889. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1207 человек и скончалось 45.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.

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