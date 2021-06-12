Из-за новой вспышки коронавируса Собянин организовал москвичам "длинные выходные"

Столичный мэр Сергей Собянин в связи с новым ростом заболеваемости COVID-19 объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, длинные выходные, с учетом Дня России, продлятся в Москве с 12 по 20 июня. С завтрашнего дня, 13 июня, мэрия рекомендует работодателям отпустить на удаленный режим работы как минимум 30% сотрудников. Теми темпами, которыми прививаются москвичи, градоначальник не удовлетворен.

"Друзья, "длинные выходные" помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить", - пишет Собянин на своем сайте.

На неделю во вверенном ему городе вновь приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат, а также ночное обслуживание посетителей в клубах и ресторанах, не считая продаж еды на вынос.

За последнюю неделю число вновь выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Москве подскочило более чем вдвое. Между тем, 28 мая Собянин заявлял о стабилизации эпидемической обстановки.