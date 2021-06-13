Задержанную накануне участницу Pussy Riot Никульшину отпустили из полиции с протоколом

Входящая в состав музыкального и арт-объединения Pussy Riot Вероника Никульшина, задержанная в центре Москвы накануне днём, наконец покинула отдел полиции: на девушку составили протокол о мелком хулиганстве, делится "Интерфакс", ссылаясь на информацию, полученную от адвоката Дмитрия Захватова.

Максимальная санкция по инкриминируемой Никульшиной статье 20.1 КоАП - административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что активистке вменяли также курение в общественном месте, но эти данные не подтвердились.

Никульшину задержали в ходе съемки сюжета для YouTube-канала "Редакция". Она предположила, что таким образом полиция попыталась не допустить акций Pussy Riot, которые могли быть приурочены ко дню России.