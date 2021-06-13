Впервые за полгода в РФ выявлено более 14 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 862 случая

В России продолжает расти число новых заражений граждан коронавирусом: за последние 24 часа впервые за последние полгода в стране выявлено 14 723 случая инфицирования, а общее количество заболевших с начала пандемии добралось до отметки 5 208 687, оповестили в оперативном штабе.

Тройка-регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, выглядит следующим образом: Москва (7 704), Московская область (953), Петербург (862). За ними расположились Нижегородская область (184) и Воронежская область (165).

Летальная суточная COVID-статистика пополнилась 357 новыми случаями, всего болезнь унесла жизни 126 430 человек.

Излечились при этом 9166 заражённых, за всё время выздоровели более 4,8 млн жителей России.