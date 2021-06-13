Правительство РФ выделило 27 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании многодетных семей: им выделят 27 млрд рублей на погашение жилищных кредитов.

Государство полностью или частично погасить ипотеку тем семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2019 года: сумма выплаты - 450 тысяч рублей.

"В 2020 году на эти цели было выделено 40,5 млрд, в 2021 году - 26,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысячам многодетных семей", - уточнили в правительстве.

Мишустин, подчеркнул, что ипотечные льготы являются одной из наиболее востребованных мер господдержки.