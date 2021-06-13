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18:15

В Петербурге на выставку картин в поддержку политзаключенных пришла полиция

фото ЗакС политика В Петербурге на выставку картин в поддержку политзаключенных пришла полиция

Силовики пришли на выставку-аукцион "20.2", которая проходит в Петербурге 13 июня. На мероприятии представлены работы художников, посвященные теме политзаключенных в России. К пространству "Рёбра Евы" в Фонарном переулке пришли пятеро сотрудников МВД, но организаторы выставки не стали открывать им дверь. 

— Расслабиться и получать удовольствие от происходящего, — заявила одна из организаторов выставки. 

Под оглушительный стук полицейских в дверь организаторы начали рассказывать об авторах представленных картин, среди которых Павел Крисевич, арт-группа "Явь", Настя Коп, Zoom, Name Scale и другие. Примерно в 18:15 силовики отключили свет в помещении. 

Половину от вырученных средств планировалось отправить художникам Максиму Смольникову, Юлии Цветковой, фигурантам дела об экстремистском сообществе "Новое Величие", фигурантам "Дворцового дела" и другим политзаключенным. 

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Изначально провести выставку планировалось в "Интерьерном театре", но за три дня до выставки представители площадки связались с организаторами и сообщили, что вынуждены отказать в проведения мероприятия из-за давление со стороны правоохранительных органов. Название выставки "20.2" отсылает к статье Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". 

Другая выставка, "Весенний показ картин на свежем воздухе" 2 мая закончилась задержанием художника-акциониста Павла Крисевича, отправленного сегодня в СИЗО на два месяца из-за перфоманса на Красной площади. 

Константин Леньков

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