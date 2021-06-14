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10:59

Минобрнауки рекомендовал вузам Москвы перейти на дистанционное обучение

фото ЗакС политика Минобрнауки рекомендовал вузам Москвы перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс". 

В Минобрнауки заявили, что если у вузов нет возможности организовать образовательный процесс дистанционно, то они должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры.

Неделя с 15 по 19 июня в Москве объявлена нерабочей по указу мэра Сергея Собянина. В последнее время в столице ежедневно выявляют большое количество новых случаев COVID-19: только за 12 июня оперштаб отчитался о 7,7 тысячах зараженных.

 

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