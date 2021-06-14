В России выявили еще 13,7 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлен 13 721 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 5 222 408 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умер 126 801 россиянин, за последние сутки в статистику внесли 371 летальный исход.

В Петербурге заболели еще 865 человек. По данным штаба, сейчас коронавирусной инфекцией в городе болеют 15 334 человека, всего с марта 2020 года зафиксировано 451 595 случаев заболевания. Число умерших от коронавируса в Петербурге увеличилось на 48 человек, всего на 14 июня известно о 14 946 летальных исходов.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 6 590 человек (123 775 болеют сейчас). В Подмосковье – 1 043 (43 030 активных случаев).