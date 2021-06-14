18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:38

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

фото ЗакС политика Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу россиянки Софьи Сапеги на ее задержание, передает ТАСС.

Заседание проходилов закрытом режиме, решение судья огласила публично. Адвокат Сапеги Александр Филанович сообщил, что видеосвязи с его подзащитной, которая находится в СИЗО, не было. По словам Филановича, защита намерена и дальше обжаловать задержание россиянки.

Адвокат рассказал, что в отношении Сапеги возбуждено два уголовных дела, по одному из них она в статусе подозреваемой. "Новая газета" со ссылкой на источник пишет, что речь идет о делах по статьям УК Беларуси об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды. Поэтому, по данным издания, были поданы две жалобы на протокол задержания. 

Источник утверждает, что по статье о разжигании вражды Сапеге предъявлено обвинение. При этом адвокатов предупредили об ответсвенности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение, и о самом факте предъявления обвинения.

Сапегу задержали после того, как 23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

В том самолете летел сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и Сапега, его подруга, были задержаны после посадки самолета. Сообщалось, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:48 Телеканал "Дождь" исключили из кремлевского пула за освещение акций в поддержку Навального

10:14 Создатели "АгитРоссии" сообщили о закрытии из-за угрозы уголовного дела

1:05 Силовики не достучались до искусства

13 июня, 18:02 Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

13 июня, 16:34 "ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

13 июня, 16:06 Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

13 июня, 13:31 Прессу не пускают на суд по делу Самусик и Крисевича: журналистов оттесняют от входа в здание

13 июня, 12:05 Правительство РФ выделило 27 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки

13 июня, 10:29 Задержанную накануне участницу Pussy Riot Никульшину отпустили из полиции с протоколом

11 июня, 18:57 Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за разглашение данных силовиков


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:38 Суд в Минске отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

11:48 Телеканал "Дождь" исключили из кремлевского пула за освещение акций в поддержку Навального

11:16 В России выявили еще 13,7 тысяч случаев COVID-19

10:59 Минобрнауки рекомендовал вузам Москвы перейти на дистанционное обучение

10:14 Создатели "АгитРоссии" сообщили о закрытии из-за угрозы уголовного дела

1:56 Беглов ввел новые антиковидные ограничения

1:05 Силовики не достучались до искусства

13 июня, 19:35 Картину Крисевича продали за 50 тысяч рублей на выставке-аукционе "20.2"

13 июня, 18:15 В Петербурге на выставку картин в поддержку политзаключенных пришла полиция

13 июня, 18:02 Мундепу из Москвы отказали в посещении матча РФ с Бельгией: он связал это с поддержкой Навального

13 июня, 17:31 "Необходима "нулевая толерантность" к нарушителям правил": Смольный готовит новые COVID-ограничения

13 июня, 16:34 "ОВД-Инфо": Суда по Нике Самусик не будет, скоро её должны освободить

13 июня, 16:06 Акциониста Павла Крисевича отправили в СИЗО за перфоманс с оружием на Красной площади

13 июня, 15:05 Баннер в поддержку Навального стал поводом для составления протокола на жителя Владимирской области

13 июня, 13:55 В Петербурге снова проходят пикеты в поддержку журналистки Самусик

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru