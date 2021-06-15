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11:32

Радио "Эрмитаж" на грани закрытия: станции необходимо собрать 15 млн рублей

фото ЗакС политика Радио "Эрмитаж" на грани закрытия: станции необходимо собрать 15 млн рублей

Петербургская станция "Эрмитаж" может исчезнуть из радиоэфира ввиду прохождения процедуры банкротства, следует из информации, опубликованной в её Instagram.

В прошлом году, уточнили сотрудники, от станции отказались многие рекламодатели, а недавно на неё подали иск о банкротстве на 15 млн рублей.

"Сегодня — впервые со дня выхода в эфир — мы вынуждены обратиться к вам за помощью. <…> Мы не можем оперативно удовлетворить исковые требования, и это означает, что радиостанция может прекратить существование", - пояснили в "Эрмитаже".

Фандинговый сбор открыт на платформе Planeta.ru. По состоянию на сегодняшний день радиостанции удалось собрать лишь 30 тысяч рублей.

Радио "Эрмитаж" открылось в 2000 году. В эфире звучит джазовая музыка и классика блюза, также транслируются программы о музыке и искусстве.

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