Четыре бывшие гусарские казармы в Пушкине стали региональными памятниками

КГИОП включил в список культурно-исторических памятников регионального наследия здания четырех бывших казарм лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, чья история восходит к началу XIX века.

"Комплекс казарм лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка является примером развития казарменного строительства в России, когда подобные комплексы военных городков, пришли на смену слободскому квартированию полков при императоре Павле I", - гласит экспертная оценка комплекса построек.

Отмечается, что расквартированный в Пушкине полк был одним из самых престижных полков императорской гвардии и что брали туда только дворян из очень состоятельных семей. В числе прочих здесь служили знаменитые литераторы Петр Чаадаев и Михаил Лермонтов.

Вскоре после октябрьской революции Гусарский полк упразднили. Три из признанных памятниками зданий казарм на сегодняшний день являются жилыми домами, а четвертое занято представителями бизнеса.

фото: kgiop.gov.spb.ru