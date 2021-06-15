Путин продлил мораторий на депортацию иностранцев из РФ

Российский глава Владимир Путин пролонгировал до 30 сентября срок действия моратория на депортацию иностранных граждан из страны - в случае, если они не нарушили закон. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Запрет на выдворение иностранцев действовал до 15 июня.

В пресс-службе Кремля указали, что прибывшие из-за рубежа граждане вправе до 30 сентября обратиться в МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы страны.

Послабления не распространяются на иностранцев, освободившихся из тюрьмы либо представляющих собой угрозу нацбезопасности России.

По данным Центра занятости Петербурга, в текущем году число трудовых мигрантов в Петербурге по сравнению с прошлым годом сократилось на 25%. На сегодняшний день официально в городе на Неве трудятся лишь 280 тысяч иностранцев, тогда как в прошлом году их было на 100 тысяч больше.