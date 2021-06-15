"Оставляют желать лучшего": В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

В ходе ежедневного брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации россиян от коронавируса "оставляют желать лучшего" и регионам следовало бы активизировать этот процесс, делится ТАСС.

"Это вопрос абсолютно сознательности и разумности всех нас, просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой", - поделился мнением путинский пресс-секретарь.

В то же время регионы должны сами решить, каким образом лучше побудить местных жителей на вакцинацию.

"Регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - заключил Песков.

Напомним, прививочная кампания в стране началась в декабре прошлого года. На данный момент зарегистрированы четыре препарата от COVID-19 - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник лайт".

В Петербурге полный курс вакцинации прошли свыше 620 тысяч человек.