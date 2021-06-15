Депутат ГД требует возбудить уголовное дело о клевете против Максима Шевченко

Депутат Госдумы Ольга Тимофеева написала в СК заявление с жалобой на высказывания публициста и политика Максима Шевченко, которые она считает клеветой, в результате чего ведомство начало проверку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Заочный спор двух сторон конфликта касается ношения девочками хиджабов в школах, где учатся дети ногайской национальности.

"Проверка началась из-за стрима Шевченко, который вышел на YоuTube 4 апреля. В нем он заявил о травле со стороны Тимофеевой родителей ногайской народности, которые одевали своих дочерей в хиджаб, а позже были убиты", - рассказал собеседник агентства.

Журналисту в преддверии выборов грозит возбуждение уголовного дела по статье 128.1 УК (клевета). Сам Шевченко критически относится к форме ведения диалога через заявления в органы.

"Я считаю, что „Единая Россия" настолько уже лишена способности вести открытую дискуссию с оппонентами, что она просто прячется за спинами жандармов Следственного комитета, чтобы расправляться с оппозиционными политическими партиями и со своими критиками", - сказал он "Открытым медиа".

Ни эмигрировать, ни отказываться от политических амбиций Шевченко, планирующий побороться за мандат депутата Госдумы, из-за давления на себя не собирается.