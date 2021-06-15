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19:21

Семья Навального хочет получить право на более длительные свидания с ним

фото ЗакС политика Семья Навального хочет получить право на более длительные свидания с ним

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия вместе с дочерью Дарьей побывала в ИК-2 Владимирской области, где Навального содержат. В новом посте Юлии Навальной в ее Instagram мать и дочь улыбаются, выражая радость от только что проведенного свидания. Правда, с их точки зрения, свидания с известным политиком по-прежнему чересчур короткие.

"Алексей уже столько сидит, что классно было бы и на длительное попасть, но его не дают. Вчера по телевизору Путина показывали, так он сказал, что Алексей содержится в колонии, как все. Хотелось бы тогда и каждые три месяца длительные свидания, как у всех", - написала супруга оппозиционера.

Напомним, что суд отправил Навального в колонию 2 февраля по старому делу "Ив Роше". Он нерегулярно отмечался в полиции, находясь после отравления на реабилитации в Германии и тем самым, с точки зрения российского государства, неоднократно нарушил правила отбывания условного срока. В колонии он жаловался на условия содержания и на проблемы со здоровьем и в знак протеста голодал больше трех недель.

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