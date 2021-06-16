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9:24

Дневной матч РФ - Финляндия внёс коррективы в движение по дорогам Петербурга

фото ЗакС политика Дневной матч РФ - Финляндия внёс коррективы в движение по дорогам Петербурга

Сегодня, 16 июня, в Петербурге будет ненадолго скорректировано движение транспорта по некоторым дорогам ввиду предстоящего матча Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Ввиду того, что игра запланирована не на вечер, как в случае с Бельгией, а днём, на 16:00, ограничения могут существеннее повлиять на дорожную обстановку в Северной столице, уточнили в комитете по транспорту. Полный список улиц, где перекрыто либо ограничено движение, приводит непосредственно комтранс.

Так, въезд автомобилей на Крестовский остров до полуночи 16 июня будет осуществляться только по пропускам. Также в течение всего дня организован левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова, а на Приморском проспекте (на участке от Яхтенной улицы к улице Савушкина) введено одностороннее движение.

Изменения затронут и улицы Центрального района.

Первый сыгранный Россией матч с бельгийцами сборная проиграла со счётом 0:3. Финны, в свою очередь, уже один раз обыграли датчан (1:0).

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