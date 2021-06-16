В Москве обязали работодателей вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников сферы услуг

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева и мэр столицы Сергей Собянин подписали документы, которые обязывают московских работодателей в сфере услуг вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с инфекцией.

В оперштабе отметили, что такое решение принято "в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией" в Москве. По данным штаба, более 12 тысяч человек проходят лечение от инфекции в больницах, за последние сутки в Москве от коронавируса умерли более 70 человек.

В постановлении Андреевой указано, что вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, заведений общепита, бытовых услуг, почты, центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта, образования, здравоохранения, ЖКХ, театров, библиотек, музеев и т.д.

Согласно указу Собянина, до 1 июля будет создана информационная система, которая позволит "контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением". Организации должны будут с 1 по 15 июля предоставить сведения о вакцинации сотрудников через личный кабинет на сайте мэра и столичного правительства.

Вслед за Москвой такие же меры введены и в Подмосковье.

В Москве за последнюю неделю число зараженных коронавирусом увеличивается ежедневно на несколько тысяч человек, за последние сутки там выявили еще 5,7 тысяч зараженных. На 16 июня, по данным оперштаба, COVID-19 болеют почти 130 тысяч москвичей и 43,5 тысяч жителей Подмосковья.