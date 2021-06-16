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13:54

Структура РКН предложила легализовать доступ к порно с помощью госуслуг

фото ЗакС политика Структура РКН предложила легализовать доступ к порно с помощью госуслуг

ФГУП "Главный радиочастотный центр", подведомственный Роскомнадзору, предлагает легализовать порнографию в интернете, разделив ее на "не запрещенную" и "незаконную", и предоставлять доступ к ней через портал "Госуслуги", пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, в исследовании о регулировании распространения порнографии в интернете и международном опыте ограничения несовершеннолетних от ее просмотра эксперты предложили поделить порнографию на "не запрещенную законом" и "незаконную". К последней относят детскую и "явно оскорбительную", такую как изнасилования. "Не запрещенную" описывают как материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".

Среди вариантов проверки возраста пользователей для доступа к порнографическим материалам в ГРЧЦ предлагают ввести на порносайтах системы верификации пользователей или вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА, которая используется для входа на сайт "Госуслуги".

И.о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что главная задача - "обезопасить детей от деструктивного контента". 

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