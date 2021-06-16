18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:23

Лидер фракции "Единой России" в Госдуме заболел коронавирусом

фото ЗакС политика Лидер фракции "Единой России" в Госдуме заболел коронавирусом

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

"Сдавал кровь на антитела и заметил тенденцию, что показатели падают. Планировал сделать еще одну прививку. Но, кажется, не успел и новая волна зацепила и меня: коронавирус", - написал Неверов.

По его словам, он чувствует себя нормально.

Осенью 2020 года Неверов уходил на самоизоляцию после того, как один из членов его семьи заразился коронавирусом.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусом переболели около 200 депутатов из всех 450. От коронавируса умерли несколько депутатов: Ваха Агаев, Валентин Шурчанов (оба - КПРФ) и Николай Антошкин ("Единая Россия"), также от инсульта вследствии инфекции скончалась Лариса Шойгу ("Единая Россия"). 

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:53 Смольный проверил, как петербуржцы носят маски в метро и в маршрутках

18:23 В мэрии Москвы опасаются дефицита коек для пациентов с COVID-19 через 2 – 3 недели

17:29 Вакцинированный вице-губернатор Петербурга Бондаренко подхватил коронавирус

17:24 Власти Москвы пригрозили бизнесу штрафами до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

16:58 Дрозденко пообещал не принуждать жителей Ленобласти к обязательной COVID-вакцинации

15:54 Амосов призвал Эргашева возобновить публикацию данных о ситуации с COVID-19 в Петербурге

14:59 Роспотребнадзор в Петербурге пока не работает над документом об обязательной вакцинации от COVID-19

14:33 В НИИ гриппа заявили об устойчивом формировании антител у привитых "Спутником V"

13:30 Песков: Об обязательной вакцинации от коронавируса по всей России речи не идет

12:43 Смольный опечатал пренебрегавший COVID-правилами ресторан на Садовой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:35 Путин и Байден договорились о возвращении послов РФ и США к работе

19:21 Путин: Навальный выехал в Германию на лечение, игнорируя требования законодательства

18:53 Смольный проверил, как петербуржцы носят маски в метро и в маршрутках

18:50 Суд отказался выпускать из-под домашнего ареста фигурантов "санитарного дела" Алёхину и Ярмыш

18:23 В мэрии Москвы опасаются дефицита коек для пациентов с COVID-19 через 2 – 3 недели

17:58 Прокуратура требует отправить на 5 лет в колонию обвиняемого в оправдании терроризма Меркулова

17:48 Госдума одобрила запрет на демонстрацию портретов лидеров нацистской Германии

17:29 Вакцинированный вице-губернатор Петербурга Бондаренко подхватил коронавирус

17:24 Власти Москвы пригрозили бизнесу штрафами до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации

16:58 Дрозденко пообещал не принуждать жителей Ленобласти к обязательной COVID-вакцинации

16:50 Глава ЦИК Памфилова: У нас нет понимания и взаимодействия с руководством Петербурга

16:32 "Борца" с ЛГБТ-культурой Тимура Булатова оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки

16:00 72,8% опрошенных петербуржцев считают, что город должен называться Санкт-Петербургом

15:54 Амосов призвал Эргашева возобновить публикацию данных о ситуации с COVID-19 в Петербурге

15:28 Полиция объяснила задержание активистки Pussy Riot сигналом о ее планах сорвать Евро-2020 в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru