В НИИ гриппа заявили об устойчивом формировании антител у привитых "Спутником V"

Эксперты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева поделились результатами исследования по выявлению уровня антител у вакцинировавшихся от коронавируса жителей города. Испытания проводились вместе со специалистами Европейского университета в феврале 2021 года, в них поучаствовали 146 человек.

Замруководителя по научной работе НИИ Дарья Даниленко сообщила, что "положительно" отреагировала на прививочный курс большая часть испытуемых: если до вакцинации у них не было антител к COVID-19, то после они так и не появились лишь у одного гражданина.

У 84% привитых "Спутником V" уже спустя три недели после получения первой дозы вакцины зафиксировали четырёхкратное нарастание титра специфических антител IgG.

Сейчас в НИИ гриппа продолжаются испытания препарата "Конвидеция", который уже на предварительном этапе показал высокую степень защиты от тяжёлой формы течения инфекции.