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14:58

Здание "Росгеологии" у "Приморской" выставили на торги за полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика Здание "Росгеологии" у "Приморской" выставили на торги за полмиллиарда рублей

Геологоразведочный холдинг "Росгеология" объявил аукцион по продаже бывшей Петербургской комплексной геологической экспедиции, которое находится рядом со станцией метро "Приморская", на улице Одоевского, 24.

"За здание, общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров, организация намерена выручить не менее полумиллиарда рублей", - отметили в "Петербургском дневнике".

Стартовая цена лота - почти 490 млрд рублей. Победителя должны выбрать к июлю.

В последние годы в здании располагаются офисы, которые арендуют коммерческие фирмы.

Добавим, что также "Росгеология" продает в городе на Неве завод "Геологоразведка", стоящий на Смоляной улице, комплекс объектов недвижимости в Красном Селе и дом на Кондратьевском проспекте.

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