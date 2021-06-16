Полиция забрала на допрос кандидатку в депутаты ЗакСа Мацапулину

Зампредседателя Либертарианской партии России и заявившая о желании участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга Рина Мацапулина сообщила на своей странице в Twitter, что к ней пришли сотрудники полиции. Как пишет Мацапулина, ее забрали в отдел полиции 76 на допрос по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК).

"ОВД-Инфо" уточняет, что потенциальная кандидатка в депутаты проходит в деле в качестве свидетеля. К ней уже направляется адвокат оранизации.

Мацапулина заявила о желании выдвигаться в депутаты ЗакСа 11 июня. Она намерена участвовать в выборах по второму избирательному одномандатному округу.