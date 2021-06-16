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16:32

"Борца" с ЛГБТ-культурой Тимура Булатова оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки

фото ЗакС политика "Борца" с ЛГБТ-культурой Тимура Булатова оштрафовали за оскорбление ЛГБТ-активистки

Петербургский суд удовлетворил иск сотрудницы екатеринбургского "Ресурсного центра для ЛГБТ" Анны Плюсниной, поданный к известному в городе "гееборцу" Тимуру Булатову: с мужчины в итоге взыскали 32 тысячи рублей за оскорбление девушки, делится "Новая газета".

Ещё в декабре 2018 года Булатов написал Плюсниной и её коллеге по работе свыше 15 смс-сообщений уничижительного толка. Активисток возмутило хамское поведение обозначенного гражданина, в связи с чем они решили обратиться с иском в суд. К рассмотрению дела в инстанции приступили только в феврале 2020 года.

Согласно независимой экспертизе, проведённой по заказу суда, эксперты пришли к выводу, что в посланиях Булатова действительно содержатся оскорбления Плюсниной. Сам "гееборец" заявлял, что его телефоном якобы периодически пользуются его знакомые, которые и могли отправить скабрезные сообщения.

Изначальные исковые требования девушки составляли 100 тысяч рублей.

Добавим, что последний раз Булатов, по его собственным словам, направил полицию на выставку-аукцион в поддержку политзаключенных, проходившую в "Рёбрах Евы".

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