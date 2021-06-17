Песков об обязательной вакцинации: Чрезвычайные меры считаю нужными и оправданными

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя переход ряда регионов к обязательной вакцинации жителей от коронавируса и подчеркивая, что это только его личная точка зрения, признал решение "с учетом ситуации - абсолютно правильным". Он напомнил, что государство сделало для борьбы с инфекцией много, тогда как население неохотно пользуется имеющейся инфраструктурой.

"Целиком и полностью поддерживаю. Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся. И не потому, что не созданы для этого условия, они созданы, и более чем", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

Резюмируя, Песков признался, что находит "такие вот чрезвычайные меры нужными и оправданными".

Напомним, что за последнюю неделю обязательной вакцинацию для некоторых категорий граждан сделали чиновники Москвы, Подмосковья, Кемеровской области и Сахалина. Примечательно, что позиция властей РФ по обязательной вакцинации за последнее время менялась и не была единой. Например, сразу после того, как экс-премьер Дмитрий Медведев всего лишь допустил подобный сценарий, президент Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказались категорически против него.

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