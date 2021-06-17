Треснувший надвое жилой дом на Лиговке продолжил разрушаться

Дом 11 по улице Черняховского, который в марте покрылся огромной вертикальной трещиной, "приобрел" еще одну, о чем сообщили активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" в своем паблике. Вместе с местными жителями они связывают новый инцидент с тем, что с первой трещиной специалисты поступили безответственно и не стали ее цементировать.

"Не выдержав нагрузки и обалдев от того, что первую трещину просто "подлечили" монтажной пеной, он дал вторую трещину и скинул значительный слой штукатурки. Вторая трещина идёт от окна четвертого этажа и вниз, а там уже не парадная, а жилые квартиры", - говорится в рассказе.

Характерно, что и на этот раз рабочие ограничились тем, что замазали новый дефект раствором. Жители добиваются максимальной огласки усугубляющейся проблемы, надеясь, что жилой дом все еще можно спасти.

фото: Центральный район за комфортную среду обитания