"Невская мануфактура" ищет подрядчика для сохранения сгоревшего здания

АО "Невская мануфактура" объявила конкурс на обследование, сохранение и консервацию здания на Октябрьской набережной, которое сгорело в апреле, на тендер компании обратил внимание РБК.

Подрядчик должен будет выполнить работы, направленные на сохранение главного производственного корпуса мануфактуры с водонапорной башней, в срок до полугода. За это время нужно обследовать строительные конструкции, фундаменты, зафиксировать дефекты и повреждения, определить крен кирпичных стен, прочность кладки, проверить расчеты несущей способности, обследовать сохранившиеся перекрытия, кровлю и лестницы. Кроме того, нужно разработать проект первоочередных мер, в том числе усиление конструкций, предотвращение проникновения людей и животных в опасные зоны, защиту от осадков.

Стоимость работ не указывается. Пока заказчик ждет коммерческих предложений от участников конкурса.

Напомним, Невская мануфактура загорелась 12 апреля: пожар пришлось тушить несколько дней, огонь распространился на площадь в 10 тысяч кв. метров. При тушении огня погиб пожарный Иван Белецкий.

В отношении руководства АО "Невская мануфактура" СК возбудил три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и о нарушении требования сохранения памятника культуры. Гендиректор организации Максим Макеев и его заместитель арестованы. Также суд оштрафовал руководство АО за нарушение правил пожарной безопасности.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру